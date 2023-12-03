Gazze’nin kuşatılması bile soykırımdır

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, Al Jazeera’ya konuştu. Moreno-Ocampo, “Gazze’nin kuşatılması, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür, başlı başına bir soykırım biçimidir.” dedi.

Uluslararası belgelere ilk defa “soykırım” tanımını yapan 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin 2’inci ve 6’ıncı maddesine işaret eden Moreno-Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti. Moreno-Ocompo, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, “Kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail’in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili, insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti” dedi. Atılan her bomba ve öldürülen her kişi için vakaların detaylıca incelenmesi gerektiğini söyleyen Moreno-Ocompo, “Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada” diye konuştu.

Yapay zekayı katliam için kullandı

Tel Aviv merkezli “+972” isimli internet sitesi; İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı “Habsora” adlı yapay zeka uygulamasını sivil altyapının kasıtlı olarak vurulmasında kullanıldığını ve bu uygulamayla otomatik olarak üretilen hedeflere yönelik saldırılarda kaç sivilin yaşamını yitireceği her zaman bilindiğini yazdı. Araştırmaya göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik daha önceki saldırılarına kıyasla, mevcut saldırıda İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef almayı “önemli ölçüde” artırırken bu hedefler arasında ordunun “güç hedefleri” olarak nitelendirdiği sivil altyapı olan özel konutlar, kamu binaları, sivil altyapı ve çok katlı binalar yer aldı.

Ankara - Anka