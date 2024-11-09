Gazze’nin kuzeyi açlık ve ölüm riski altında

BM:”GAZZE’NİN KUZEYİNDEKİ İNSANLARIN TAMAMININ HASTALIK, AÇLIK VE ŞİDDETTEN ÖLME RİSKİ YÜKSEK” AÇIKLAMASINI YAPTI.

Hem öldürüyor, hem aç bırakıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’nin kuzeyinde yaşayanların tamamının hastalık, açlık ve şiddetten ölme riski-nin yüksek olduğunu bildirdi. BM Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. BM’nin İsrail’in Gazze’nin kuzeyini kuşatmasının ar-dından yaklaşık 1 ay önce sadece tıbbi malzemenin geçişine yalnızca bir kez izin verildiğini belirten Tremblay, “İsrail saldırıları, Filistinlilerin en temel yaşam ihtiyaçlarına erişimlerini engelliyor.” dedi.

Siviller korunmak zorunda

Tremblay, insani yardım çalışanlarının da görevlerini yerine getiremediğini ifade etti. İsrail güçlerinin yardım çalışanlarının insanlara ulaşmasını engel-lediğine dikkati çeken Tremblay, “Gazze’nin kuzeyindeki insanların tamamının hastalık, açlık ve şiddetten ölme riski yüksek” diye konuştu. Tremblay, İsrail bombardımanı sürerken Filistinlilere koruma sağlanamadığına işaret ederek, “Siviller korunmak zorunda.” ifadesini kullandı. İsrail’in bugün yine Filistinlileri yerinden ettiğini belirten Tremblay, halihazırda bölgede yerinden edilmiş 14 bin kişinin sığınaklarda kaldığını vurguladı.