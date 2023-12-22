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22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Gazze'nin kuzeyi moloz yığınına döndü

22 Aralık 2023, Cuma 19:01
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü gelişigüzel saldırıların Gazze Şeridi'nin kuzeyini moloz yığınına çevirdiğini bildirdi.

MSF, yoğun İsrail saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

 

Paylaşımda, "İki aydan fazla süredir devam eden savaşta İsrail'in gelişigüzel saldırıları, Gazze Şeridi'nin kuzeyini moloz yığınına çevirdi. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne neredeyse her gün ölü ve yaralılar gelmeye devam ediyor. (Gazze'de) Hiçbir yer güvenli değil." ifadeleri yer aldı.

MSF'nin tıbbi ekip lideri Chris Hook da "Nasır Hastanesi'nin acil servisi tamamen dolu durumda ve yeni hastalar burada tedavi ediliyor. Doktorlar, zaten ölecek olan diğer çocukları tedavi etmek için ölü çocukların cesetlerinin üzerinden yürüyerek geçiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320’den fazla kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde hayat mücadelesi veriyor.

AA

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