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8 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

"Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz"

08 Ocak 2024, Pazartesi 16:05
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 26 Aralık'tan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki el Avda Hastanesi'ne yapılması planlanan yardımı dördüncü kez iptal ettiğini ve Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşılamadığını açıkladı.

DSÖ'nün Filistin Ofisinin X sosyal medya hesabından, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Avda​​​​​​​ da dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yapılması planlanan tıbbi malzeme yardımlarının 26 Aralık'tan bu yana üst üste 4. kez iptal edildiği bildirildi.

Ağır bombardıman ve iletişimin kesintiye uğraması nedeniyle Gazze'nin özellikle kuzeyine düzenli ve güvenli bir şekilde tıbbi malzeme ulaştırmanın "neredeyse imkansız" hale geldiği belirtilen açıklamada, "Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sürekli ulaşımı ve siviller ile sağlık hizmetlerinin aktif şekilde korunması çağrısı yinelenerek "acil ateşkes" mesajı verildi.

Çoğu hastanenin personel eksikliğinden muzdarip olduğu aktarılan açıklamada, Avda Hastanesi doktorlarından Mohamed Obied'in görüşlerine yer verildi.

Obied yaralıların, doktorlara yaralandıktan ancak günler ya da haftalar sonra ulaşabildiğini ve bu durumun da uzuvlarını kurtarma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

AA

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