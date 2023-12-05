Gazze’nin yüzde 80’inden fazlası yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80’inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80’inden fazlasına denk gelen 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi. 7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı. Öte yandan 7 Ekim’den bu yana 85 UNRWA merkezinin 117 kez saldırıların hedefi olduğuna işaret edilerek 30 merkezin doğrudan vurulduğu, 55 merkezin de ikincil hasar aldığı kaydedildi. Haber Merkezi

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