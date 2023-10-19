"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Gazze saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı

19 Ekim 2023, Perşembe 17:25
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık kurumlarına yönelik ihlallerinin devam ettiğini belirtti.

İsrail'in 19 sağlık kuruluşunu hedef aldığını aktaran Kudra, elektrik kesintileri ve yakıtın tükenmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı 14 sağlık merkezinin çalışmalarını durdurduğunu kaydetti.

Kudra, Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'nin de elektrik kesintisi ve yakıtın bitmesi nedeniyle sadece acil durumlar için hizmet verebildiğini belirterek, "İsrail bombardımanında şu ana kadar Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Kerame, El-Uyun olmak üzere 4 hastane hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kasten 23 ambulansı hedef aldığını ve ambulansların kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Kudra, İsrail'in saldırılarında 44 sağlık çalışanının öldüğünü, 70'inin yaralandığını aktardı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluğa ulaşıldı

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluk oranına ulaşıldığını vurgulayan Kudra, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde hasta ve yaralı kabul ettiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, hastaların hastane koridorlarında yattığına dikkati çekerek, Bakanlığın 18 sağlık merkezinde hizmet sunmaya devam etmek için ekiplerini seferber ettiğini aktardı.

Hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sorunu yaşandığını ifade eden Filistinli yetkili, tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılmasındaki gecikmelerin daha fazla hastanın hayatına mal olacağı uyarısında bulundu.

Kudra, uluslararası topluma, insani yardım kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil tıbbi yardım çağrısı yaptı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci ölmüştü.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil ölmüştü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil ölmüştü.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi ölmüş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı

    Hastane ve okul vurmak savunulamaz

    Bodrum’da su kıtlığı

    Gazze enkaz şehir

    Hesabı sorulsun

    "Biz vurduk” dedi, sonra sildi

    AKP-MHP, “İsrail saldırıları araştırılsın”ı da reddetti

    Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı - "Bu bir savaş değil soykırım"

    Ülke genelinde trafik denetimi yapıldı

    İspanyol Bakan İsrail'le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını istedi

    Türkiye'de de bayraklar yarıya indirildi

    Muhammed Salah'tan Gazze çağrısı

    Saldırmaya devam etti

    Gerçek bir soykırım

    Piyade Onbaşı Alican Güneş Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    "İsrail’in hastaneye düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma gerçekleştirilmesi gerek"

    İsrail'in saldırıları için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı

    Hastane saldırısında "yaklaşma tapa"lı bomba

    Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin’de kalıcı çözüm için
    Risale-i Nur'dan

    Zalimler için yaşasın Cehennem
    Mikail YAPRAK

    Gazze yanarken
    Süleyman KÖSMENE

    Savaşın efendileri hain Yahuda gibi!
    Genel

    Muhammed Salah'tan Gazze çağrısı
    Genel

    Gerçek bir soykırım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dehşetin adı: Kendisiyle tersleşmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.