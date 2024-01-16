Gazze savaşı çok cepheli bir hal aldı

İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşında 100 günün geride kalması ve ABD ile İngiliz kuvvetlerinin Yemen’e yönelik hava bombardımanı bu hafta Arap basınında en öne çıkan gelişmelerdi.

İsrail’in 100 günü geride bırakan hava saldırıları ve kara operasyonlarında savaşın ilk başlarında ilan ettiği hedeflere yaklaşamamış olması birçok yazarın gündemindeydi. Gazete Duvar’ın haberine göre Mahir Ebu Tayr / Ürdün El Ghad Gazetesi şunları yazdı: “Gazze savaşının bölgesel bir savaşa dönüşebileceğine dair uyarılar bugün aslında tamamen yersizdir. Zira gelinen noktada savaş artık bölgesel bir savaşa dönüşmüş durumda. Her ne kadar çok geniş bir alana yayılmasa da. İşte bunun göstergeleri: Gazze’de devam eden bir savaş, Batı Şeria’da giderek artan askeri çatışmalar, buna paralel olarak da Güney Lübnan’da giderek dozu artan askeri çatışmalar. Yemen’de gemilere yönelik baskınlar ve İsrail’e yönelik saldırılar ve ABD ile İngiltere’nin buna karşı bombardımanla cevap vermesi. Irak’ta ABD kuvvetlerine yönelik saldırılar ve ABD’nin bunlara karşılık vermesi, Suriye’de ABD hedeflerine sınırlı saldırılar, İsrail’in Suriye’de belli hedeflere yönelik yapılan saldırılar. Şu an 5 farklı cepheden bahsediyoruz: Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen.