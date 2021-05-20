Gazze Şeridi'nde ateşkes kararı

Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı. Hamas yetkilileri, ateşkesin yerel saatle bu gece 02:00’de başlayacağını doğruladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail’in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.

Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00’de başlayacağını doğrulayan Zuhri, “Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail’e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir.” dedi.

Zuhri, İsrail’in sonunda saldırıyı durdurmak zorunda kaldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine ‘geri dönerseniz döneriz!’ diyoruz.”

"İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı"

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu da, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

"Filistin direnişi ateşkese uyacak"

Öte yandan Hamas lideri İsmail Heniyye’nin Basın Danışmanı Tahir En-Nunu da yaptığı yazılı açıklamada, Mısır tarafının Hamas’a İsrail’in ateşkes kararını bildirdiğine dikkati çekerek, "İşgal devleti ateşkese bağlı kaldığı müddetçe Filistin direnişi de ateşkese uyacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesi kararını onayladı

İsrail basınında çıkan haberlerde, ateşkesin bu gece yerel saatle 02:00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19:00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli şehit oldu.