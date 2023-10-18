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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

18 Ekim 2023, Çarşamba 21:01
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde bir camiye saldırı düzenlediği, olayda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef aldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Sağlık ekiplerinden isminin açıklanmasını istemeyen kaynak da, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Camisine saldırdığını belirtti.

Söz konusu kaynak, İsrail saldırısının bölgede geniş çaplı yıkıma ve ölümlere yol açtığını, sağlık ekiplerinin yaralıları çevredeki evlere taşımaya çalıştığını belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci ölmüştü.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil ölmüştü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil öldü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi ölmüş, 28’i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

AA

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