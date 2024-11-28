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28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gazze'siz ateşkes eksik kaldı

28 Kasım 2024, Perşembe 19:38
ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese “ihtiyatlı” şekilde destek verirken Gazze’nin dahil edilmemesini ise “ölümcül eksik” olarak gördü.

ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO),  İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Lübnan ateşkesinin tam ve adil bir şekilde uygulanmasına ihtiyatlı bir destek verildiği” belirtilerek, “Ancak İsrail apartheid hükümetinin Gazze’deki Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını durduracak bir Gazze ateşkesinin derhal dahil edilmemesi durumunda ateşkes ölümcül bir şekilde eksik kalacak” denildi.

İşgalci İsrail derhal çekilmeli

USCMO’nun Lübnan’daki sivillere yönelik günlük İsrail bombalamalarının tam, derhal ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesini desteklediği kaydedilen açıklamada, işgalci İsrail birliklerinin tüm Lübnan topraklarından derhal ve tamamen çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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ABD, İsrail’e yeni ölüm makinaları satacak

ABD yönetiminin, İsrail-Lübnan ateşkes anlaşmasının henüz başladığı bir dönemde İsrail’e 680 milyon dolarlık yeni bir silah satışına onay vermeye hazırlandığı bildirildi.

Financial Times gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin, Tel Aviv’e yeni bir silah satışı konusunda son aşamaya geldiği belirtildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu silah onayını “İsrail-Lübnan ateşkesi konusunda şart olarak” gördüğü ve Biden’ın silah satışına yeşil ışık yakmasının ardından İsrail’in anlaşmaya imza koyduğu iddia edildi. Washington - aa

AA

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