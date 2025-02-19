Gazze sizin olmayacak

ABD BAŞKANI TRUMP İLE İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'NUN "GAZZE BİZİM OLACAK" AÇIKLAMALARINA DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR: "GAZZE KESİNLİKLE SİZİN OLMAYACAK."

"Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz''

Kiliselerden de Trump’ın planına büyük tepki

Mescid-i Aksa İmam Hatibi: Bu coğrafya bütün Müslümanlara aittir, hiçbir şekilde terk edilemez!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası basında Hamas’ın Gazze’nin kontrolünü Filistin yönetimine bırakmaya hazır olduğu yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.İsrail basınına konuşan Netanyahu, Hamas’ın ya da Filistin yönetiminin “Gazze Şeridi’ni kontrol etmesine izin vermeyeceği” sözünü verdi. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren planına da “bağlı olduğunu” ifade etti. Uluslararası basında çıkan haberde, Hamas’ın Gazze’nin kontrolünü devretmeye hazır olduğu iddia edilmişti.

Gazze’de dönüşümü halk yapacak

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü de olan Falk, Filistin meselesiyle uzun süredir ilgilendiğini ve on yıllardır ABD hükümetine bu konudaki politikalarından dolayı muhalefet ettiğini söyledi. Falk, Trump’ın Gazze’nin geleceğine ilişkin planlarını “karanlık vizyon” olarak nitelendirdi. Bu “karanlık vizyonun” Birleşik Krallık’ın bir asırdan fazla süre önce Birinci Dünya Savaşı sırasında Balfour Deklarasyonu’nu yayınlamasıyla başlayan bir vizyon olduğunu kaydeden Falk, “yerleşimci bir nüfusun başka bir halkın anavatanına hâkim olmasının” kaçınılmaz olarak bir tür “apartheid” ürettiğini dile getirdi.

İşgal için özel birlik

İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, Gazze’deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını yazdı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze’de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini duyurdu. Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi. Söz konusu planın, “Gazze’de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği” kaydedildi. Tel Aviv - aa

Barışın teminatı iki devletli çözüm

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile Gazze’nin Yeniden İmarı Konferansı hazırlıklarını görüştü. İkili, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barışa ulaşmanın yegane teminatı olduğunu vurguladı. İstanbul - aa

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İsrailli Bakandan “Gazze'yi ilhak” çağrısı

İsrail’de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya, Gazze Şeridi’nin yüzde 10’unu işgal ve ilhak etme çağrısında bulundu. Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının uygulanması gerektiğini savunarak güvenlik kabinesinde bunu gündeme getireceklerini kaydetti. Tel Aviv - aa

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İsrail’e güvenilmez

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkes anlaşması gereği yarın İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden tam bir çekilmenin olmayacağından “endişeli” olduklarını belirtti.

İsrail’in çekilmemesi ihtimalini değerlendiren Avn, “Savaş seçeneği fayda vermiyor, diplomatik yollardan çalışacağız. Çünkü Lübnan artık yeni bir savaşa tahammül edemiyor. Lübnan ordusu, İsraillilerin çekileceği köy ve kasabalara konuşlanmaya hazır” ifadelerini kullandı. Beyrut - aa

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Hem işgalci, hem gasıp

İsrail’in, Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinden 90 milyon dolara daha el koyarak, bu parayı saldırılarda öldüğü iddia edilen İsraillilerin ailelerine aktarma kararı aldığı bildirildi.

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Maliye Bakanlığının, Filistin Yönetimi’nin “teröristleri ve katilleri ödüllendirmeye devam etmesini” engelleyen ve fonları “terör kurbanları” ile ailelerine yönlendirecek bir karar aldığı iddia edildi. İstanbul - aa