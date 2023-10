Gazze ve Kudüs için birlik çağrısı

ULUSLARARASI FİLİSTİN VE GAZZE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ’NDE “KUDÜS VE GAZZE, MÜSLÜMANLARI VAHDETE ÇAĞIRIYOR” DENİLDİ.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen, 92 ülkeden 200’den fazla Müslüman dini liderin katıldığı çevrim içi Uluslararası Filistin ve Gazze Toplantısı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından okunan bildirgede, İsrail’in Gazze’ye yönelik hiçbir insani, ahlaki ve hukuki temeli olmayan saldırılarının aralıksız devam ettiği, içlerinde çocuk, kadın, yaşlıların da olduğu binlerce masum insanın, dünyanın gözü önünde işgalciler tarafından hunharca katledildiği belirtildi. On binlerce sivilin yurtlarından çıkarıldığına, elektrik, su ve temel gıda maddelerinden mahrum bırakıldığına, ev, cami, hastane, okul ve kiliselerin bombalandığına, bir milletin acılar içinde ölüme terk edildiğine işaret edilen bildirgede, kurulduğu günden beri gerçekleştirdiği cinayetlere sessiz kalınmasından cesaret alan işgalci İsrail rejiminin, kirli Siyonist emelleri için Gazze’de soykırım yaptığı vurgulandı.

Bir an önce barış gücü gönderilmeli

Emperyalistlerin desteğini arkasına alan İsrail’in sonu gelmez ihtirasları, insanlık dışı politikaları ve zulümlerinin, dünyayı topyekun felakete sürüklediği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi: “İsrail, Gazze’ye ve Filistinlilere yönelik saldırılara derhal son vermelidir. Filistinlilerin evlerinden ve yurtlarından çıkarılması, topraklarının işgal edilmesi asla kabul edilemez. İsrail’in işgal ve istila girişimine karşı Gazze halkının verdiği mücadele din, ahlak ve uluslararası hukuk açısından meşru ve onurlu bir mücadeledir. Bu asil mücadeleyi her bakımdan desteklemek ve yaşanan soykırımı durdurmak için maddi manevi mücadele etmek, her Müslüman için iman ve kulluk sorumluluğudur. Kudüs Müslümanlarındır, Filistin ve Gazze Müslüman yurdudur ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.” Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı durdurmak için bir an önce harekete geçmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, “Mazlumları korumak için bir an önce bölgeye barış gücü gönderilmelidir. Bu minvalde Gazze’ye acilen insani yardım koridoru açılması, başta elektrik ve su olmak üzere temel yaşam ürünlerinin Gazze’ye ulaştırılması, yaralıların çevre ülkelerdeki hastanelere intikalinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması geciktirilemez bir zorunluluktur” ifadelerine yer verildi.

Zalimlerin sonu hüsrandır

İsrail’in yöneticilerinin, haksız yere insanların malına, mülküne ve canına kasteden hiçbir iktidarın, emellerine ulaşamadığını bilmesi gerektiği kaydedilen bildirgede, “Zalimlerin sonu hüsrandır, cehennemdir. Zulüm ve haksızlık, tarihin hiçbir döneminde insanlığa huzur getirmemiştir. Başta Müslümanlar olmak üzere vicdan sahibi herkes, Siyonizmin kirli planlarına karşı daima ayakta duracaktır.” ifadeleri kullanıldı. Gazze ve Filistin’i işgal edenlerin, İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden cesaret buldukları bildirilen bildirgede, “Kudüs ve Gazze, Müslümanları vahdete çağırıyor. İslam ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir tavır ve kararlılıkla bir an önce harekete geçmesi, zulme ve soykırıma engel olması, tarihi bir sorumluluktur. Yüreklerin ve duaların birleştiği gibi güç ve imkanlar da Filistin ve Kudüs için birleştirildiğinde başta Gazze olmak üzere yeryüzünün asırlardır beklediği huzur ve barış kendiliğinden gelecek, İslam’ın hayat veren ilke ve değerleri dünyaya yeniden nizam verecektir.” değerlendirmesinde bulunuldu.