Gazze’ye 2 bin 857 yardım tırı girebildi

Gazze Şeridi’ne, ateşkesin başlangıcından bu yana, anlaşmaya göre planlanan 3 bin 600 yardım tırından 2 bin 857’sinin giriş yaptığı açıklandı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümetinden adını vermek istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, 1586 yardım tırı Gazze Şeridi’nin merkezi ve güneyine ulaşırken 1271 tırın ise Gazze kent merkezi ile kuzey kesimine girdiğini bildirdi. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki insanî durumun yakıt ve temel malzemeler bakımından hâlâ acil ve kapsamlı desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan yetkili, halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak için geri kalan yardım tırlarının gelişini hızlandırmanın önemine işaret etti. Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 300’ü kuzeye olmak üzere günde 600 insanî yardım tırının Gazze Şeridi’ne girmesi ve anlaşmanın başlamasından 7 gün sonra Refah Sınır Kapısı’nın açılması öngörülüyordu. AA

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