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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazze'ye açtığı savaşı "derinleştirerek sürdüreceğini" söyledi

25 Aralık 2023, Pazartesi 20:09
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları "derinleştirerek sürdüreceğini" açıkladı.

Partisi Likud'un İsrail Meclisindeki (Knesset) toplantısında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'den yeni döndüğünü ve İsrail'in Gazze'ye saldırısında görevli askerlerle görüştüğünü anlattı.

Askerlerin kendisinden "tek bir şey istediğini" belirten Netanyahu, İsrail askerlerinin "Durmamalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz." diyerek saldırıların sürmesini istediklerini söyledi.

Netanyahu, ateşkes konusunda medyada çıkan iddiaları yalanlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgalinin devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Durmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz. Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz. Bu savaş, uzun olacak ve sona yakın değiliz.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

AA

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