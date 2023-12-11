Gazze’ye atılan obüs mermilerinin üzerine alçakça not yazdılar

İsrail’in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya konuşlanan askeri birlikler ABD'den gelen Yahudi sivillerce ziyaret ediliyor.

Gazze’ye saldırı düzenleyen İsrail obüslerini ve çevredeki askeri hareketliliği görüntülendi. İsrail’in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya yaklaşık on kadar obüsün konuşlandığı ve aralıklarla Gazze’ye atış yaptıkları görüldü. Bir grup sivil kıyafetli kişilerin dizili olan obüs mermilerinin üzerine yazılar yazdığı gözlemlendi. Gruptan ismini vermek istemeyen bir kişi, ABD’den İsrail’i ziyarete gelen bir Yahudi olduğunu ve mermilerden birinin üzerine ABD’deki memleketinin adını yazdığını söyledi. Aynı kişi gruptaki arkadaşlarından bazılarının mermilerin üzerine "saygılarımızla" ifadesini yazdığını, bazılarının ise kendisi gibi ABD’deki memleketlerinin ismini yazdığını belirtti. Gazze’den dumanlar yükseliyor Öte yandan İsrail ordusunun sınırın farklı noktalarından apaçi helikopterleri ve savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ettiği görüldü. Gazze’nin Şucaiye ve Cibaliye bölgelerinden dumanlar yükseldi. İsrail askerlerinin de Gazze sınırı boyunca zırhlı araçlarla ve ciplerle hareket halinde olduğu gözlemlendi. Bazı noktalarda askerlerin gözetleme İHA’ları uçurduğu da görüldü. AA

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