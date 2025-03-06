Gazze'ye barış gücü çağrısı

BM VE AB’NİN DE TEMSİL EDİLDİĞİ ARAP BİRLİĞİ ZİRVESİNDE, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN GAZZE’YE BARIŞ GÜCÜ YERLEŞTİRİLMESİ KARARI ÇIKTI.

BM KARARLARI DİKKATE ALINMALI - GAZZELİLER TARİFSİZ ACILAR ÇEKTİ - AB, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE ISRARLI

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne uluslararası barış koruma güçleri konuşlandırmaya çağırıyoruz” dedi.

Mısır’ın, Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için “Arap planı” hazırladığı ve operasyonun maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirildi. Mısır’ın Gazze’nin inşası için sunduğu teklifin Arap Birliği zirvesinde kabul edildiğini aktaran Arap Birliği Genel Sekteri Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler’e Filistin’e barış gücü konuşlandırma çağrısı yaptı. Gayt, “Normal bir şekilde yaşamanın her yolunu kaybeden Filistinliler için acı verici bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Gazze’nin yeniden inşası sakinlerinin topraklarında kalmasıyla mümkün olur. Bölgedeki barış gerçekçi olmayan projelerle tehdit edilmemeli. Gerçek barışa ancak iki devletli çözümle ulaşılır” dedi.

Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyoruz

Planın uluslararası topluma açıklanması için Arap İslâm Komitesi çerçevesinde koordinasyon sağlandığını aktaran Ebu Gayt, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne uluslararası barış koruma güçleri konuşlandırmaya çağırıyoruz” dedi. Arap Birliği Genel Sekreteri, zirveye katılan Arap liderlerin konuşmalarına işaret ederek “Arap Birliği, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyor ve Gazze Şeridi’nin yeniden inşasını destekliyor” ifadelerini kullandı.

Gazzeliler tarifsiz acılar çekiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır’ın başkenti Kahire’de, Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi’nde konuştu. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği saldırıların ardından İsrail’in Gazze Şeridi’nde benzeri görülmemiş ölüm ve yıkıma yol açan saldırılar başlattığını ifade eden Guterres, şunları kaydetti: “Filistinliler, Gazze’de tarif edilemeyecek acılar çekti ve onlar şu anda daha büyük bir yıkım tehdidiyle karşı karşıyalar. Bu zirvenin gerçekleşmesi de tüm dünyanın, bu savaşı bitirmek ve insanlık acılarını hafifleterek kalıcı barışın sağlanması yönünde sorumluluk taşıdığını gösteriyor.” Guterres, “Bedeli ne olursa olsun milyonlarca insanı yeniden acılara sürükleyecek ve bölgenin istikrarını sarsacak saldırıların yeniden başlamasının önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.

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AB İki devletli çözümde ısrarlı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze’de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planını reddettiklerini vurgulayarak, Birliğin iki devletli çözüme desteğini tekrarladı.

Costa, “İki devletli çözüm, Filistin ve İsrail’in terörizm tehdidinden uzak, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği barışa giden tek yoldur” değerlendirmesinde bulundu.

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Ateşkes bitti, yeniden saldırabiliriz

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze’de ateşkesin devam etmesi için İsrailli esirlerin bırakılması gerektiğini belirterek ateşkesin birinci aşaması bittiği için Gazze’ye insani yardımları durdurduklarını söyledi. Gazze’ye giden insanî yardımların “Hamas için ekonomik yakıt olduğunu” ileri süren Saar, “bunun böyle devam edemeyeceğini” dile getirdi. Saar, Gazze’ye yeniden saldırıların başlatılması konusunda “Bunu istediğimizde yapacağız” dedi.

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İsrail, Gazze’nin yeniden imarı planına karşı çıktı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü Arap Zirvesi’nde kabul edilen Gazze Şeridi’nin yeniden imar edilmesine ilişkin plana karşı olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze’den sürme planının teşvik edilmesi gerektiği savunuldu. Bakanlık, Arap devletlerinin “77 yıldır Filistinlileri İsrail’e karşı piyon olarak kullandığını ve onları ebedî mülteci statüsüne mahkum ettiğini” öne sürdü.