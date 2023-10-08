Gazze'ye düzenlenen İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 313'e çıktı, ölen İsraillilerin sayısı da 350'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısının 313'e ulaştığı bildirildi.

Filistin-İsrail savaşında son gelişmeler

Bu savaş kime yarayacak?

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 313 kişinin öldüğü, 1990 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillilerin tahliye edilmeye başlandığı ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Gazze’deki bakanlık binasını vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını bombaladı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları bu sabah, Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binasını füzeyle hedef aldı.

Savaş uçakları tarafından bombalanan bina yıkıldı.

İsrail ordusu, dünden bu yana düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı

İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen 26 askerin ismini paylaştı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ölen 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildiği, ölenlerin ailelerine de bilgi verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı.

İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.inde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyurulmuştu.

İsrail basınına göre yaklaşık 750 İsrailli kayıp

İsrail basınında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

İsrail, 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Hagari, İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik durumu hakkında basın açıklaması yaptı.

İsrail'in dünden bu yana sürdürdüğü saldırılara dair Hagari, "İsrail'in güneyi ve Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 400 Hamas militanı öldürüldü." dedi.

Sözcü Hagari, son 24 saatte Hamas'ın saldırısında ölen asker sayısının da 26 olduğunu belirtti.

Çetin bir savaş içerisinde bulunduklarını ve önlerinde zor günlerin olduğunu aktaran Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerini 24 saat içerisinde tamamen tahliye edeceğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 350'ye yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 350'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısı 350'ye çıktı.

Yaralananların sayısının ise 19'u kritik, 326'sı ağır olmak üzere 1864 olduğu kaydedildi.

İsrail basınında daha önce saldırılarda 300 İsraillinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye ediyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırılarına devam ediyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in hava saldırılarında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı.

Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, bombalanan evlerden bazıları da tamamen yıkıldı.

Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki evi hedef alınan Ebu Rakab ailesinden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

En-Neccar ailesine ait üç katlı bir evin bombalanması sonucu da 3 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan iki rokete yanıt olarak topçu atışlarıyla bölgeyi yeniden vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgesinde yeniden gerginlik başladı.

Kefr Şuba bölgesinden İsrail'e 2 roket fırlatılmasının ardından İsrail'in de Kefr Şuba Tepeleri ve Sedane bölgelerini topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

İsrail saldırısında 2 çocuğun yaralandığı ve bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Öte yandan Lübnan devlet televizyonu "Tele Liban", X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in daha önce insansız hava araçlarıyla vurduğu sınırdaki çadırların Hizbullah tarafından yeniden kurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti.