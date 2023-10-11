Gazze'ye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 950'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki ölü ve yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin öldüğü, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin öldüğünü, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nin insani yardıma açılmaması durumunda faciayla karşı karşıya kalınacağını bildirdi.

Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yapılan açıklamada, "Gazze'de 263 bin 934'ten fazla kişinin evlerini terk ettiğine inanılıyor." ifadesi kullanıldı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) gelen bilgilere göre ise Gazze'de 175 binden fazla kişinin BM'ye ait 88 okula sığındığını duyuruldu.

İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslam Üniversitesi'ni bombaladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu İslam Üniversitesi yerleşkesindeki binalar yerle bir oldu.

Haberde, saldırılarla enkaza dönüşen bölgeye kimsenin giremediğine işaret edildi.

İsrail ordusu: Gazze Şeridi sınırı yakınlarında bir grup silahlı Filistinli ile çatıştık

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Gazze Şeridi sınırında ve Askalan'da 18 silahlı ile çatışma yaşandı." dedi.

Gazze Şeridi'nden son iki günde herhangi bir sızma eylemi kaydedilmediğini aktaran Hagari, sınır yakınındaki beldelerin tahliyesinin tamamlandığını, bazı bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

İsrail devlet televizyonu: ABD, Gazze'den Mısır'a insani koridor oluşturmak için çalışıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail güçleri Kudüs ve Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Eriha, Ramallah ve El Halil kentlerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, bu operasyonlarda 18'i El Halil'den olmak üzere 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son rakamlarla birlikte İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 150'ye ulaş

Almanya, Brezilya ve Arjantin, İsrail'den vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Spiegel'in haberine göre, Alman Dışişleri Bakanlığının talimatıyla, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın perşembe ve cuma günleri tahliye amaçlı İsrail'e 4 uçuş gerçekleştireceği ifade edildi.

Bakanlığın, İsrail'den ayrılmak isteyen Alman vatandaşları için günün her saati ulaşılabilen özel telefon hattı oluşturduğu kaydedildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Brezilyalıların tahliyesi için ilk uçağın Tel Aviv'e indiğini söyledi.

İsrail'e pazar gününe kadar 5 uçağın daha gönderileceğini belirten Lula da Silva, "Federal hükümet, bölgedeki barış süreci için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor. Talep eden tüm Brezilyalıların ülkelerine geri gelmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero da İsrail'deki Arjantinlilerin ülkeye getirilmesi için Savunma Bakanı ve Arjantin Hava Yolları ile durumu ele aldıklarını bildirdi.

Cafiero, turistik ve iş amaçlı birçok Arjantinlinin İsrail'de bulunduğunu kaydederek, bu kişilerin ülkeye geri dönüş işlemlerinin sağlanması için Tel Aviv Başkonsolosluğu ve büyükelçilik ile çalıştıklarını duyurdu.