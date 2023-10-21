Gazze'ye insani yardım girişi Refah Sınır Kapısı'ndan başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasının "Gazze'de yaşanan insani felaketi dindirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "sağlık hizmetlerinin verilemediği ve yaralananların tahliye edilerek tedaviye ihtiyaç duyduğu" aktarıldı.

Gazze'de "yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının en düşük seviyede olduğu" ve bölge halkının gıda ve elektrikten mahrum kaldığı ifade edildi.

DSÖ'den "Gazze'ye sağlık yardımlarının ulaştırılması için sürekli erişim" çağrısı

Ghebreyesus, Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah geçici olarak açılmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"DSÖ'nün tıbbi malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'nı geçti ancak ihtiyaçlar çok daha fazla." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki tüm insanların acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ek yardım konvoylarının bölge genelinde güvenli geçişinin, tüm insani yardım çalışanlarının korunmasının ve sağlık yardımına sürekli erişimin sağlanması çağrısı yaptı.

Refah Sınır Kapısı'nı geçen 4 tır, Gazze'ye gidiyor

DSÖ'den yapılan açıklamada da Örgütün sağlık malzemelerini taşıyan 4 tırın Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Gazze'ye doğru hareket etmeye başladığı bildirildi.

Tırda 1200 kişiye yönelik travma ilaçları ve malzemeleri ile yaralı hastaların yerinde stabilizasyonu için 235 taşınabilir travma çantası yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca 1500 kişi için kronik hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlar ve 300 bin kişi için 3 ay süreyle temel ilaç ve sağlık malzemesinin de bulunduğu ifade edildi.

DSÖ'nün bu kritik malzemelerin güvenli geçişini, hastanelere ve sağlık tesislerine ulaştırılmasını sağlamak için Mısır ve Filistin Kızılayı ile çalıştığı aktarıldı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Refah Sınır Kapısı'nın açılması) Bu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Hem sivillerin hem de sağlık tesislerinin büyük ihtiyaçlarına yanıt vermek için önemli ölçüde daha fazla insani yardım malzemesinin ulaştırılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM: Yardımların Gazze'nin neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi kişilere doğru oranda ulaşması kritik önem taşıyor

Griffiths, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin bugün yapılan duyuruyu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Griffiths, sınırı geçen 20 tırlık ilk yardım konvoyunda, Mısır Kızılayı ile BM'den sağlanan ve BM'nin desteğiyle Filistin Kızılayı tarafından teslim alınmasına izin verilen hayat kurtarıcı malzemelerin yer aldığını belirtti.

Griffiths, yardımların ulaştırılmasının, Gazze'ye yönelik yardım operasyonunun mümkün olan en kısa sürede ve doğru koşullarla devam etmesini sağlamak için ilgili tüm taraflarla günlerdir süren yoğun müzakerelerin ardından başladığını kaydetti.

"Bu sevkiyatın, Gazze halkına gıda, su, ilaç ve yakıt da dahil temel malzemeleri güvenli, güvenilir, koşulsuz ve engelsiz bir şekilde sağlamaya yönelik sürdürülebilir bir çabanın başlangıcı olacağına eminim." ifadesini kullanan Griffiths, çatışmaların başlamasından 2 hafta sonra Gazze'de halihazırda istikrarsız olan insani durumun yıkıcı boyutlara ulaştığını aktardı.

Griffiths, "Yardımların Gazze'nin neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi kişilere doğru oranda ulaşması kritik önem taşıyor. Gazze halkı onlarca yıldır acılara katlanıyor. Uluslararası toplum onları yüzüstü bırakmaya devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu 20 tır önemli bir ilk adım ancak son konvoy olamaz"

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılmasını ve Gazze'ye 20 tır hayat kurtaran sağlık malzemeleri ve diğer insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

McCain, "Bu 20 tır önemli bir ilk adım ancak son konvoy olamaz." ifadesini kullandı.

Mısır Kızılayı: Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giren ilk yardım konvoyu 20 tırdan oluşuyor

Zayid, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı söyledi.

İlk konvoyda 20 tır bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi dedi.

Gazze hükümeti: UNRWA'nın yardımları Gazze'nin tamamına yönlendirmesini bekliyoruz

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımları teslim alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kentin çeşitli bölgelerinde yardımları hak sahiplerine ulaştırmasını beklediklerini söyledi.

Gazze'nin insani, tıbbi ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli çalışan güvenli bir koridorun açılmasının önemine vurgu yapan Maruf, koridorun aynı zamanda yaralıların uygun tıbbi bakımı alabilmeleri için çıkışlarına da olanak sağlaması gerektiğini ifade etti.

Sınırlı yardımlar Gazze'deki insani felaketi değiştirmeyecek

Maruf, "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." dedi.

Bölgedeki durumun ciddiyetine dikkati çeken Filistinli yetkili, "Yakıtın neredeyse tükenmek üzere olması, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri stoklarının tükenmesi ve en düşük seviyeye ulaşması nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması gerekiyor." diye konuştu.

Almanya, çatışmaların ardından ilk yardım konvoyunun Gazze'ye girişinden memnun

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, "Gazze'deki insanlar için ilk insani yardımın şimdi geliyor olması iyi ve önemli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanların su, gıda ve ilaca ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken Scholz, "Onları yalnız bırakmayacağız. Hükümetimiz, bu çatışmada yaşanan acıları hafifletmek için tüm kanallardan çaba sarf etmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Teslimatları artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'ye ilk yardım sevkiyatına ilişkin haberlerin bu zor saatlerde bir umut ışığı olduğunu vurguladı.

Baerbock, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve teslimatları artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Gazze'deki sivil halk her şeyden yoksun." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'in öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci ölmüştü.