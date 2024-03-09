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9 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması 60 günü bulabilir

09 Mart 2024, Cumartesi 17:06
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Gazze sahiline insani yardımları ulaştırmak amacıyla kurmayı planladığı geçici limanın inşasının 60 günü bulabileceğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, söz konusu liman hakkındaki soruları cevapladı.

Gazze'deki geçici limanın kurulumunun bölgedeki müttefik ve ortaklarla yapılacağını belirten Ryder, limanın kurulumu için Virginia eyaletindeki 7 ulaştırma tugayından askerlerin görevlendirildiğini kaydetti.

Ryder, geçici limandan yardım ulaştırılması işlemleri sırasında ABD askerinin Gazze'de sahaya inmeyeceğini belirterek, sahada güvenliği İsrail’in sağlayıp sağlamayacağı sorularına ise "Bölgedeki ortaklarımızla planlama ve koordinasyon yapmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Geçici limanın inşası için 1000'den fazla ABD kuvvetine ihtiyaç duyulacağını söyleyen Ryder, limanın inşasının 60 günü bulabileceğini ve sonrasında Gazze'ye günlük 2 milyon öğün yardım sağlanacağını söyledi.

Ryder, gazetecilerin, halihazırda zaten açlıkla mücadele eden Gazze'nin günlük 6,6 milyon öğün yiyeceğe ihtiyacı olduğu, 60 gün daha beklemek yerine niye Gazze'deki mevcut limanların kullanılmadığı yönündeki sorularını ise, "Acil yardım ihtiyacı için havadan indirme ile şu an yapabileceğimiz bu." diye cevapladı.

"Tüm yardım paketlerimizin güvenli şekilde yere indiğini doğruladık"

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bu sabah Gazze'ye havadan 11 bin 500 öğün yemek bıraktığını belirten Ryder, ABD tarafından şu ana kadar Gazze'ye havadan atılan insani yardımların toplam 124 bin öğün yemek olduğu bilgisini paylaştı.

Ryder, ABD'nin uçaktan attığı paketlerden bazılarının paraşütünün açılmaması nedeniyle 5 sivilin ölümüne ve yaralanmalara neden olduğuna ilişkin haberleri de reddederek, "Tüm yardım paketlerimizin güvenli bir şekilde yere indiğini doğruladık." dedi.

Gazze'de görgü tanıkları ve hastane kaynaklarının yanı sıra Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının insanların ve evlerin üzerine düşmesi nedeniyle 5 kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.

ABD ile Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Biden, Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması talimatı vermişti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden, "Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail, Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır." diye konuşmuştu.

AA

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