Gazze’yi işgal planı

İsrail medyası, ordunun Gazze Şeridi’ne kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu bildirirken, BM, İsrail ordusunun, Gazze’deki 1.1 milyon sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıkladı.

Talebi desteklemediğini belirten BM, Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamanın çok yıkıcı sonuçları olacağını ifade etti. Filistin hükümet medyası ise, Gazze’deki vatandaşlara “işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri” çağrısında bulundu. İsrail, “bölgeyi terk edin” çağrısı yaparak Filistinlilerin sığınmak amacıyla toplanmasını istediği şehir merkezlerini de bombalıyor. İsrail ordusunun, tam abluka altına aldığı Gazze’de, halka toplanma çağrısı yaptığı; Gazze kent merkezi ve sığınakları ile Refah ve Han Yunus’u şiddetli saldırılarla hedef aldığı görülüyor. Gazze’ye yoğun bombardıman başlamasının ardından sivillerin bir bölümü, saldırıdan korunacakları düşüncesiyle evlerini terk ederek İsrail ordusunun duyurduğu 4 noktaya yöneldi. Ancak İsrail ordusunun son iki gündür düzenlediği saldırılara bakıldığında Gazze Şeridi’nde toplanma alanı olarak tasarlanan yerlerin de vurulduğu anlaşılıyor. Haber Merkezi

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