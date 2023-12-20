Gazze’yi kullanarak yargıyı oyalıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberinde, “Başbakan Netanyahu’nun yıllardır ceza davasıyla aynı anda yönetilebileceğine ilişkin söz emri çıktı, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delillerin saklanması amacıyla ortaya çıktı” denildi. Haberde, Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad’ın, 18 Aralık’ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan’ın evinde bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel sakatlıklar için sorumluluk kullanma”; suçlamalarıyla dava açmayı talep etmişti. AA

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