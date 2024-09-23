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23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazze'yi mahvetti, sıra Lübnan'da mı?

23 Eylül 2024, Pazartesi 00:59
HAMAS’IN SALDIRILARINI BAHANE EDEREK GAZZE’DE 50 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİYİ KATLEDEN İSRAİL ŞİMDİ DE HİZBULLAH GEREKÇESİYLE LÜBNAN’A SALDIRIYOR.

Karşılıklı saldırılar

Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinden İsrail'e doğru gece boyunca 115 kadar füze atılırken İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 400 hedefi vurduğunu duyurdu. Hizbullah, İsrail'le 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda ölü sayısının 501'e yükseldiğini bildirdi.

Çatışma yayılırsa...

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi can verirken, gerilimin tırmanmasının bütün bölgeye yayılacak bir çatışma ortamı meydana getirmesinden endişe ediliyor.

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Gazze’yi mahvetti, sıra Lübnan’da mı?

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaklaşık 400 hedefin vurulduğunu duyururken, Hizbullah,İsrail’le 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501’e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Hizbullahı’nın İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine düzenlediği roket saldırıları gece boyunca devam ederken, İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırıları başlattığını açıkladı. Lübnan Hizbullahı’nın İsrail’in kuzeyindeki bölgelere roket saldırıları sabah saatlerinde de devam etti. İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresinde saldırı alarmları çaldı. Sosyal medyada, İsrail’e ait hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin atılan mühimmatlara doğru ilerlediği, havada patlamalar oluşturduğu görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, Lübnan’dan İsrail’e doğru gece boyunca 115 kadar füze atıldı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yaklaşık 400 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Gerilim tırmanıyor

Hizbullah, İsrail’le 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda ölü sayısının 501’e yükseldiğini bildirdi. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısının iki kişinin daha ölümüyle 17’e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah’tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut’ta gerçekleştirdiği hava saldırısında, “Rıdvan Gücü”nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi’nin de aralarında bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu. Öte yandan, İsrail ordusundan Lübnan topraklarına yapılan hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde 290 hedefte fırlatılmaya hazır binlerce roketi barındıran roket rampalarının ve topçuların yanı sıra askeri Hizbullah’ın altyapısına saldırı düzenlediği kaydedildi. İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah liderliğine düzenlediği hava saldırısının ardından sınırda gerilim tırmanıyor.

 

 

AA

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