Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu’nda “İsrail-Filistin: 2 devlet için bir plan ve barış için bir plan” başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda konuşan Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, 2008’de teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu’yu ve bu bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tamamen değiştirmiş olabileceğini savundu.

Olmert, “7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı” ifadelerini kullandı.

Olmert, “Gazze’yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze’deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç” diye konuştu.