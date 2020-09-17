Gazze yine ateş altında

İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan roketlerin ardından Hamas hedeflerini bombaladığını açıkladı.

İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme doğrultusunda Washington’da imzaladığı anlaşmaların ardından, Gazze’de Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Salı gecesi İsrail’e iki roket atıldı. BBC’deki habere göre roket saldırıları sonucu kıyı şehri Aşdod’da iki kişi yaralandı. Çarşamba sabahı Gazze’den 13 roket daha atılırken, İsrail ordusu Hamas’a ait olduğunu öne sürdüğü iki noktayı bombaladı. Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas’tan yapılan açıklamada, “İsrail, halkımıza veya direniş noktalarına karşı her türlü saldırının bedelini ödeyecek ve doğrudan cevabını alacak” denildi. Açıklamada, “İsrail’in saldırıyla sürdürdüğü işgal devam ettiği sürece tepkimizi arttıracak ve genişleteceğiz” ifadeleri de yer aldı.

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