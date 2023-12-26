Gazze yoğun saldırı altında

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a da kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "El-Amsi" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda en az 2 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında "Ebu Zerka", güneyinde "Neccar" ailelerine ait iki evi vurdu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresini de bombalayan İsrail ordusu, kent merkezini hedef alan top atışlarına devam etti.

İsrail savaş gemileri Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısını bombalarken, İsrail topçuları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunu yoğun şekilde top atışına tuttu.

İsrail savaş uçukları, Megazi Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu, Filistin Kızılayı'nın Han Yunus'taki merkezine saldırı düzenledi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde Filistin Kızılayına ait merkezin üst katlarına topçu atışıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı merkezde, İsrail saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ayın başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu bölgeye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırırken, kara birlikleriyle de Han Yunus'un bazı bölgelerini işgal etti.

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bölgeye çok sayıda askeri araç ve buldozerle baskın düzenleyen İsrail askerleri, bir binanın çevresini kuşatarak içinde bulunan bir daireyi "Energa" füzesiyle bombaladı.

Kampta Filistinlilere ait mülkleri yıkan İsrail güçleri, sokaklara ve altyapıya da zarar verdi.

İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıkarken, Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok mahallesinde patlama sesleri duyuldu.

FHKC yöneticisi gözaltına alındı

Öte yandan, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar, Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki evine düzenlenen baskınla İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Cerrar, İsrail güçleri tarafından daha önce de defalarca gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin İsrail makamlarından ise resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na sık sık baskınlar düzenleyerek yolları tahrip ediyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgelerde meydanları ve anıtları da hiçbir neden göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle 17 yaşındaki Ahmed Yağı ile 31 yaşındaki İbrahim el-Titi'nin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 305'e yükseldi.

Biri gazeteci 15 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar ve Hadr beldeleri ile Aida Mülteci Kampı'nda gözaltı operasyonları düzenledi.

İsrail güçleri, Beyt Feccar beldesinde aralarında gazeteci Hamed Takatika'nın (31) da bulunduğu 10 kişiyi, Aida Mülteci Kampı'nda 3 kişiyi, Hadr beldesinde de 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri Aida Mülteci Kampı'nda gözaltılara tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda ölü ya da yaralı kaydedilmedi.

İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledik

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'de 100'den fazla yere saldırı düzenlediği bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e ulaştı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in saldırılarında 54 bin 536 kişi de yaralandı.