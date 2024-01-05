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5 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Gazze yoğun saldırı altında

05 Ocak 2024, Cuma 13:24
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100'den fazla yere saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail, günde en az 108 çocuk öldürdü

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Ordundan yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yeri hedef aldığı belirtildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Gece gündüz aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında dün geceden bu yana 32 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail ordusu dün geceden beri Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerine havadan ve karadan şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Ez-Zuvayde bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2, güneydeki Han Yunus’un El-Mavasi bölgesindeki saldırıda 3 Filistinli öldü.

Han Yunus’un çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında ise 6 Filistinli öldürüldü. İsrail savaş uçakları ayrıca Refah kentine de hava saldırıları düzenledi.

Refah kentinde Ebu Sencer ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimlerindeki saldırılarında ise 16 kişinin öldürüldüğü aktarılan haberde, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, İsrail’in saldırılarında enkaz altında kalan çok sayıda Filistinlinin akıbetinin ise bilinmediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

AA

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