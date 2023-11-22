Gazzeli aileler prematüre bebekleriyle buluştu

BBC’ye konuşan Nur el Banna “Mutluluktan ve sevinçten ağladım. Hala sağ olduklarına inanamadım” dedi.

31 yaşındaki Filistinli, prematüre kız bebeklerini aylardır ilk defa gördüğünde göz yaşlarını tutamadı. Nur, bu kavuşmanın yaşanabileceğini hiç düşünmemişti. “Gazze kuşatma altına alındıktan bu yana bebeklerimle ilgili hiç bilgi alamadım. Sağ olduklarını dair umudumu çoktan kaybetmiştim. Bu bir mucize.”

Depresyona girdim

Nur, BBC’yle yaptığı telefon görüşmesinde “Kızlarım Leen ve Layan, El Şifa Hastanesi’ndeki yeni doğan ünitesinde solunum cihazına bağlıydı. Oğlumun ölümü nedeniyle depresyonda olduğumdan kızlarımı ziyarete gidemedim. Sonra savaş başladı ve İsrail askerleri El Şifa’ye girdi. Prematüre bebeklerin öldüğü haberleri yayıldı” dedi. Savaşın kaosu ve Gazze’deki iletişim sorunları nedeniyle, Nur’un bebeklerinin sağ olup olmadığı konusunda hiç bir fikri yoktu. Nur, doktor olan yengesi sayesinde kızlarının nerede olduğunu bulduğunu söylüyor. Nur, “Yengem bana ‘Senin kızlar 1 ve 30’uncu sırada’ dedi. Mutluluktan ağlamaya başladım. umudumu kaybetmiştim” diyor.