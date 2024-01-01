Gazzeli anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor

İsrailli gazeteci Zvi Bar’el, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne ilaç ve gıda girişine sınırlama uygulayan İsrail’in tüm nüfusu düşman olarak gördüğünü ve bunun doğuracağı hukuki sonuçlardan endişelenmesi gerektiğini yazdı.

21 bin 978 Filistinli İsrail tarafından katledildi - 50 bin hamile kadın temel ihtiyaçlardan yoksun Bar’el, Haaretz gazetesinde, “İsrail, Gazzelilerin hayatta kalması için gerekli kalori miktarını biliyor. Savaş suçu ne kadar azdır?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bar’el, Gazze Şeridi’nden gelen fotoğraf ve görüntüler ile medyada yer alan haberlerin, kıtlık, hastalık, susuzluk, ciddi ilaç ve tıbbı ekipman eksikliğini gözler önüne serdiğine işaret etti. Yemek dağıtım alanlarında yüzlerce küçük çocuğun ellerinde kaplarla korkunç kalabalığın ortasında uzun kuyruklara girdiğini kaydeden Bar’el, Gazze halkının yemek yapmak için ot topladığını vurguladı. Bar’el, “Yeni doğum yapmış anneler bebeklerine bakamıyorlar çünkü kendileri çok aç ve zayıflar. Derme çatma yemek dağıtım merkezlerine gitmeye gücü yetmeyen yaşlılar, çadırları ya da derme çatma barınaklarında kalıyor ve birinin yarım ekmek getirmesini bekliyor” ifadelerine yer verdi. AA

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