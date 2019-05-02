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Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

02 Mayıs 2019, Perşembe 16:36
Gazzeli balıkçılar, uluslararası topluma, avlanma mesafesi konusunda işlediği ihlallere son vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesi İsrail tarafından düşürüldü

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FDHKC) Deyr el-Belh kentinde düzenlediği eyleme katılan Filistinli balıkçılar, "İsrail'in balıkçı ve teknelerine yönelik politikalarına hayır", "Ben balıkçıyım. Çocuklarımın ekmeğini kazanmaya çalışıyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Eyleme katılan FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife,  yaptığı açıklamada, gösteriyi İsrail ihlallerine karşı balıkçıları desteklemek için düzenlediklerini söyledi.

İsrail'in balıkçılara ateş açmasına, bazılarını gözaltına almasına ve teknelerine el koymasına tepkili olunduğunu aktaran Ebu Zarife, İsrail'in avlanma mesafesini 15 milden 6 mile düşürme kararının, Gazze ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerini tehdit ettiğini belirtti.

Ebu Zarife, eylemin, ihlallerin son bulması için yapılan bir çağrı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

"İsrail ateşkes müzakerelerine bağlı kalmaktan kaçınıyor"

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş da, "İsrail her zamanki gibi ateşkes müzakerelerine bağlı kalmaktan kaçınıyor, avlanma mesafesini genişletmekten vazgeçiyor ve balıkçılara yönelik ihlallerini artırıyor." dedi.

Gazze Şeridi'nden pazartesi akşamı uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılmasının ardından İsrail ordusu, salı günü Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürme kararı almıştı.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi mart ayı sonunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze Limanı'na kadar olan alanda 6 mile, limandan kentin orta kısmına kadar olan bölgede 12 mile ve Refah kenti sahillerinde ise 15 mile kadar çıkarılmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze
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