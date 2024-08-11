Gazzeli çocuklar için Gazze’de güvenli bir yer yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, Gazze’deki soykırımın binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ettiğini bildirdi.

Oweis, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de yaşananlara dair değerlendirmelerde bulundu.

“Gazze’deki acımazsız savaş binlerce çocuğa dehşeti yaşatmaya devam ediyor ve çok sayıda çocuğu sevdiklerinden ayırıyor.” ifadelerini kullanan Oweis, Gazze’deki acı, yıkım ve yaygın yerinden edilmeler karşısında şok olduğunu belirtti.

Oweis, dünyanın televizyonda gördüğü görüntülerin, Gazzelilerin 10 aydan uzun süredir katlandığı “cehennem koşullarına dair” önemli bir bakış açısı sunduğunu kaydetti.

Yiyecek, su, yakıt, ilaçlar her şey tükeniyor

Gazze’de tüm sokakların, geçim kaynaklarının ve hayallerin yerle bir edildiğini kaydeden Oweis, “Savaşın 10’uncu ayında Gazze’de bir çocuğun hayatı, hayat değil. Gazze’de güvenli bir yer yok. Yiyecek, su, yakıt, ilaçlar her şey tükeniyor.” dedi.

Hastalığı olan bir çocuğun, ihtiyaç duyduğu tedaviyi alamadığı ve hayatta kalabilecek kadar uzun süre hayatta kalma olasılığı düşük olduğu için yavaş bir ölüme mahkum edildiğine tanık olduğunu da söyleyen Oweis, Gazze’deki çocukları hayatta kalmaları için tek umutlarının “ateşkes” olduğunu söyledi.

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Gazzeliler güvenli bölgelerde de saldırıya uğruyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Gazzelilerin, İsrail’in “güvenli bölge” olarak iddia ettiği yerlerde de saldırıya uğradığını belirterek Gazze’de güvenli bir yerin olmadığını söyledi.

Laurence ve BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. “İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

İnsanlara ‘Güvenli bölgelere gidin’ çağrısı yapıldı. İsrail ordusu, Han Yunus’a kara saldırısı başlattığını duyurdu. Gazze’deki insanların gidecekleri güvenli bir bölge mi var? Gazze için artık bu çağrıların bir anlamı var mı?” sorusunu yanıtlayan Laurence, Gazze’de güvenli hiçbir bölge olmadığını defalarca söylediklerini kaydetti. Laurence, “İnsanlara kaç kez güvenli yerlere gitmeleri söylendi. O bölgelere gittiklerinde de ne olduğunu biliyoruz, bazen ‘güvenli’ dedikleri yerlerde de saldırıya uğruyorlar. Gazzeliler, güvenli bölgelere giderken de mağdur oluyorlar. Sonuç olarak güvenli bir yer yok.” dedi.