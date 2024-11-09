Gazzeli öğrenciler: Sınır kapılarını açın

Yurt dışında eğitim bursu kazanan Gazzeli onlarca üniversite öğrencisi, eğitimlerini tamamlayabilmek için sınır kapılarının açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Uluslararası üniversitelerde eğitim bursu kazanan öğrenciler, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplandı. Öğrenciler, “13 ay beklemek yeter” ve “Gazzeli uluslararası öğrencilerin geleceğini kurtarın” yazılı dövizler ile pasaportlarını taşıdı. Gösterinin ardından farklı akademik seviyelerden yaklaşık 1500 öğrenci adına bir basın açıklaması yapıldı. İsrail’in saldırıları ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 1 yıl kaybettiklerini ve yeni 1 yılı daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirten öğrenciler, uluslararası kuruluşlar ile eğitim kurumlarından Gazzeli öğrencilere destek vermelerini ve bu sorunun çözümü için harekete geçmelerini istedi. AA

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