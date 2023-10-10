Gazzeliler: Gidecek yerimiz yok

Gazzeliler şimdiye kadar yaşadıklarının en ağırı olması beklenen saldırıdan korunmak için nereye gideceklerini bilmiyor.

Sivillerin kanı İsrail’in ve destekçilerinin elinde İsrail ordusunun Gazze’deki bazı bölgeleri terk etmeleri için bölge sakinlerini uyardığı telefon mesajları ve sosyal medya paylaşımları bölge sakinlerinde paniğe yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas saldırısının yaşandığı gün yaptığı konuşmada, Gazzelilerden bölgeyi terk etmelerini istemiş, Hamas’ın saklandığı her yeri harabeye çevireceklerini söylemişti. Gazzeliler şimdiye kadar yaşadıklarının en ağırı olması beklenen saldırıdan korunmak için nereye gideceklerini bilmiyor. 55 yaşındaki bir baba “Nereye gitmeliyiz?” diye sorarken, birçok Filistinli saldırı sonrasında hayatta kalınması durumunda evsiz, susuz, elektriksiz, hastanesiz ve yiyeceksiz geçirilecek yıkıcı bir dönemin başlamasından endişeleniyor. Haber Merkezi

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