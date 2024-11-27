Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları ve yeterli yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle açlıkla da mücadele eden Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yaşam şartları, mevsimin ilk yağmurunun yağması ve havaların soğumasıyla daha da zorlaştı.

Filistinliler, hem yağmurdan korunmak hem de rüzgarla birleşen soğuk havayı az da olsa engellemek için bulabildikleri malzemelerle derme çatma çadırlarını onarmaya çalıştı. Hiçbir altyapının olmadığı derme çatma çadırlardan oluşan yerleşim yerlerinin sokakları ise yağmurun ardından çamurla kaplandı. Gazze’deki birçok bölgede çadırlar yağmur suları altında kaldı, çok sayıda çadır da şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. AA

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