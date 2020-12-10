Gelişigüzel gözaltına alınıyorlar

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin’i Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslümanlara teknoloji kullanarak baskı yapmak ve büyük bir veri programı ile Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına almakla suçladı.

Sincan’ın Aksu vilayetinden 2 binden fazla tutuklunun listesine ulaşan HRW, yaptığı açıklamada ‘’Entegre Ortak Operasyonlar Platformu’’ (IJOP) adlı büyük veri programının söz konusu listedeki kişileri hedef aldığını ve yetkililerin bu kişileri daha sonra siyasî eğitim kamplarına gönderdiğini bildirdi. IJOP veri programının Sincan’daki çeşitli duyu sistemlerinden insanlar hakkında veriler topladığı ve potansiyel tehdit olarak düşündüğü kişilerin isimlerini yetkililere gönderdiği belirtilen açıklamada, Çinli yetkililerin ise söz konusu kişileri siyasi eğitim kamplarına götürdü ifade edildi. AA

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