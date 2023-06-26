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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

"Genel Sekreter Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor"

26 Haziran 2023, Pazartesi 04:17
Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ilgili, "Genel Sekreter Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor." açıklamasında bulundu.

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres'in gerginliği azaltmak için atılan son adımlardan haberdar olduğunu belirten Haq, "Guterres, tüm taraflara daha fazla gerginlikten kaçınmak için sorumlu davranma çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Haq, "Genel Sekreter Rusya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor." mesajını verdi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini dün kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

AA

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