Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyla ilgili olarak, “Yaşananlar, Sabra, Şatilla ve Srebrenitsa’daki katliamlar gibi insanlığa karşı işlenen korkunç suçlarla kıyaslanabilir. Bu, Filistinlilere yönelik gerçek bir soykırım eylemidir.” ifadesini kullandı.

Gaynutdin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin merkezindeki hastaneye düzenlediği insanlık dışı saldırıyla aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesini dinmeyecek acı ve kaygıyla karşıladıklarını belirtti. Kurbanların çoğunluğunun aralıksız bombardıman ve geniş çaplı kara saldırısı tehditleri nedeniyle evlerinden kaçan ailelerin üyeleri olduğuna dikkat çeken Gaynutdin, Filistin halkının büyük can kaybının yasını tuttuklarını ve acısını paylaştıklarını ifade etti. AA

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