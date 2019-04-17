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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Gerçek yüzlerini gösterdiler'

17 Nisan 2019, Çarşamba 16:24
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'li yöneticilerin İran'daki sel afeti dolayısıyla yaptırımları askıya almayarak gerçek yüzlerini gösterdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ülkedeki sel felaketiyle ilgili değerlendirmede bulundu. 

Sel felaketinin herkes için iyi bir sınav olduğunu belirten Ruhani, İran ile dayanışma örneği sergileyen ve yardım ulaştıran hükümetlere teşekkür etti.

ABD'nin selde mağdur olan insanlar ve zarar gören yerler için yardım etmeyeceğini açıkladığını ve İran Kızılayına yapılacak nakdi yardımların da banka hesaplarına yatırılmasını engellediğini ifade eden Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD yöneticileri sel felaketinde gerçek yüzlerini gösterdi. Halbuki, eğer akıllı olsalardı meydana gelen sel felaketi nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları bir sene askıya aldıklarını ilan ederlerdi. O zaman insanlar yaptırımların gerçekten İran halkına karşı olmadığına inanabilirdi. Eğer ABD böyle bir şey yapsaydı, ABD'nin kötülüğü ve İran halkına karşı olduğuyla ilgili söylediklerimizin yanlış olduğu ortaya çıkardı."

İran'daki 25 eyaletin sel felaketinden etkilendiği bir dönemde yaptırımların askıya alınmasıyla İran halkının ABD ile ilgili farklı düşünebileceğine dikkati çeken Ruhani, "ABD yaptırımları devam ettirdi ve bu çirkin adımla, ABD'nin insanlığa karşı olduğu ve bu ülke yöneticilerinin kirli yüzleri açığa çıktı." diye konuştu.

Ruhani, sel felaketinde zarar gören 4 binden fazla köydeki zararın karşılanması ve 179 bin evin tekrar inşa edilmesi için hükümet olarak üzerilerhaine düşeni yapacaklarını söyledi.

İran'da 17 Mart'ta başlayan şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkiledi. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, sel nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin öldüğünü açıklamıştı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ise maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu belirtmişti.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

AA

Etiketler: iran, ruhani, sel
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  • kadir sahinoglu

    18.4.2019 10:17:04

    bu yorum Dogru olmakla birlikte....siz seytana cehennemde yanacaksiniz diyorsunuz......neden zaten böyle olacagi kesin deyilmi.... yani böyle gereksiz aciklamalara geek yok Amerikan ordusu..Irakta nAfganistanda binlerce gühahsiz sivili katletti irandaki 50 sivilimi düsünecek... !!!!! Iranin bu yönde yoruma yapmasina gerekde yok...onlar hep bölyeydi KÖR OLAN BIZDIK......

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