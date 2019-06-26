Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye’de çatışmaların bütün şiddetiyle devam ettiğini belirterek, “Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye’deki insanî durumu görüşmek üzere toplandı. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, toplantıda yaptığı konuşmada, “Suriye’nin kuzeybatısında bir ateşkes sağlanması için sarf edilen çabalara rağmen çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor.” ifadesine yer verdi. Suriye’nin kuzeybatısında sağlık merkezleri ve hastanelerin de zaman zaman çatışmaların hedefi olduğuna işaret eden Lowcock, “Uluslar arası insan hakları kanunları çerçevesinde, ülkeler ve silâhlı gruplar da dahil çatışmaların tüm tarafları, saldırılarında sağlık merkezleri ve diğer insani alanları korumakla yükümlüdür.” diye konuştu. AA

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