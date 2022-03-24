"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

"Gıda sıkıntısı olacak"

24 Mart 2022, Perşembe 23:33
ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi.

100 bin Ukraynalı mülteciyi ABD’ye kabul edeceklerini açıkladı

Biden NATO liderleri ile yaptıkları görüşmelerde Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlanması ile Rusya'ya yaptırımların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, "NATO hiç olmadığı kadar birlik olmuş durumda. Putin NATO'yu bölmeyi amaçladı ama başardığı şey tam tersi oldu." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa geldiğinden bu yana Ukrayna'ya 2 milyar dolar askeri ekipman sözü verdiklerini belirten Biden, "Şu anda ben konuşurken Ukrayna'ya silahlarımız akıyor." dedi.

Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını dile getirerek, "Aileleri yeniden birleştirme amacımız kapsamında 100 bin Ukraynalıyı ülkemize kabul edeceğiz." diye konuştu.

Rusya'ya yaptırımlar kapsamında bugün Avrupalı ortakları ile uyumlu biçimde 400 Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yaptırım getirdiklerini anımsatan Biden, "Avrupa'da NATO topraklarını savunmak için konuşlu 100 bin ABD kuvvetine ek olarak, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya yeni muharebe grupları kurdu." ifadelerini kullandı.

"Şi’yi tehdit etmedim"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin soruya yanıt veren Biden, Çinli mevkidaşı ile Rusya’ya yardım etmesinin sonuçlarını anlaması için açık konuştuğunu söyledi.

Biden, “Onu tehdit etmedim. Ama ona, barbarca davranışından dolayı birçok Amerikalı ve yabancı şirketin Rusya’dan çekildiğini belirttim. Ona daha önceki görüşmelerimizden dolayı Avrupa ve ABD ile ekonomik ilişkilere ve ekonomik büyümeye ne kadar önem verdiğini bildiğimi belirttim ve Rusya’ya yardım etmesi durumunda kendisini bu konuda ne kadar tehlikeye attığını ifade ettim.” dedi.

O görüşmesinin sonuçlarının ne olduğuna girmeyeceğini belirten Biden, Çin’in ekonomik geleceğinin Rusya’dan ziyade Batı'ya bağlı olduğunu anladığını düşündüğünü ve Şi’nin buna dayanarak Moskova ile angaje olmayacağından umutlu olduğunu dile getirdi.

"Gıda sıkıntısı olacak"

Biden ayrıca Rusya’ya uygulanan yaptırımların gıda tedarik sorunlarına yol açabileceği konusunda G-7 Zirvesi'nde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ABD lideri “Yiyecek kıtlığı konusunda konuşacak olursam, bu gerçek olacak. Yaptırımların bedeli sadece Rusya'ya yansımayacak. Bizim ülkemize de Avrupa ülkelerine dahil birçok ülkeye yansıyacak çünkü sadece bir örnek olarak ifade edeyim hem Rusya hem de Ukrayna buğday açısından Avrupa'nın ekmek sepetidir.” dedi.

Dünya çapında buğday üretiminde üçüncü sırada gelen ABD ve yine çok önemli bir buğday üretim hacmine sahip Kanada’nın buğday kıtlığını gidermek üzere üretimi artırmanın yollarına bakacağına işaret eden Biden, Avrupa ülkelerinin dışarıya gıda göndermeyi kısıtlamalarını tavsiye ettiklerini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 377
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz

    "Gıda sıkıntısı olacak"

    Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

    Gelen zarar giden zarar

    NATO'nun olağanüstü toplantısının ardından önemli açıklamalar

    Adil seçim için mücadele çağrısı

    Türkiye vaad ettiği sosyal hakları sağlamadı

    Nereye gidiyoruz?

    Et krizi kapıda

    Kurtardığınız ekonomi bu mu?

    Kendi tuzaklarına düşecekler

    Enerji piyasası ve faturalara ilişkin yeni düzenlemede neler var?

    'Müttefiklerimizden de aynı dayanışmayı bekliyoruz'

    HDP'li Semra Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarıldı

    Olağanüstü NATO Zirvesi'nin ortak bildirisi açıklandı

    Buram buram seçim hazırlığı

    Demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz

    Güney Kore ile Kuzey Kore arasında füze gerginliği

    Zelenskiy İsveç parlamentosuna hitap etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yüzyılın iftirası AYM’den döndü
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaat algısını bozdular!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bu nasıl bir dayanma gücü…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bir Said yerine yüzler Said hakikati haykıracak
    Genel

    Dünya Kupası'na yine katılamıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı yanlış kılan günahkâr olur mu?
    Cevher İLHAN

    “Seçim sistemi” de “ucûbe sistem”e uyduruluyor
    Faruk ÇAKIR

    Irkçılığa karşı panzehir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.