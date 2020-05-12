Gıda yardımına ihtiyaç arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), iç savaşın sürdüğü Suriye ve Yemen gibi ülkelerde gıda fiyatlarındaki hızlı artış konusunda uyarıda bulundu.

WFP tarafından hazırlanan rapora göre, Suriye’de bir ailenin gıda giderleri Nisan ayında Mart’a göre yüzde 12, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 100’den fazla arttı. Bugün Cenevre’de açıklanan rapora göre, Yemen’de ise bir ailenin gıda giderlerinin bir ay içinde yüzde 19 artış gösterdi. Raporda, şiddet ve çatışmalar ile korona krizi getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden hasadın yapılamaması, pazar ve marketlere sevkiyatının gerçekleştirilmemesi gıda fiyatlarındaki artışa neden olarak gösterildi. Raporda, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılması da bir sorun olarak değerlendirildi. Okulların kapatılması sonucu, okulda yemek yiyen çocukların iyi beslenme imkânları azaldı.