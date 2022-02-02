"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Gine Bissau'da darbe girişimi: Hükümet, durumu kontrol altına aldı

02 Şubat 2022, Çarşamba 01:17
Darbe girişiminde bulunulan Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, iyi olduğunu ve hükümetin durumu kontrol altına aldığını duyurdu.

Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız Jeune Afrique dergisi de Embalo ile yaptığı telefon görüşmesini kaynak göstererek Embalo'nun silahlı çatışmada "çok sayıda ölü" olduğunu söylediğini aktardı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'da silah seslerinin duyulmasıyla başlayan süreci endişeyle izledikleri belirtildi.

ECOWAS'ın tüm darbe girişimlerini kınadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğu bildirildi.

Açıklamada, askere "kışlana dön" çağrısı da yapıldı.

BM'den "demokratik kurumlara saygı" çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Gine Bissau'da "darbe girişimi" ve yoğun çatışmalar yaşandığı haberlerinin ardından açıklama yayımladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek çatışmalara derhal son verilmesi ve ülkenin demokratik kurumlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Afrika Birliği, Gine Bissau'daki darbe girişimine karışanlara "kışlaya dönün" çağrısı 

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiklerini belirterek, orduya "kışlaya dönme" çağrısı yaptı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete yönelik darbe girişiminin son bulmasını ve ordunun gecikmeksizin kışlaya dönmesini istedi.

Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve hükümet üyelerinin güvenliğinin sağlanması ve aralarında tutuklu olanların serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askerlerini sınırdan çek

    Trol çetesi panikte

    Gine Bissau'da darbe girişimi: Hükümet, durumu kontrol altına aldı

    Aile hekimleri Şubat’ta 2, Mart’ta 3 gün iş bırakıyor

    Polonya: Ukrayna'ya destek vermeye hazırız

    Adalet istedim

    Bir protesto da Samsun’da

    Üretici ile market arasındaki fark 4,5 kat

    Vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

    ‘Kanal İstanbul köy bırakmadı’

    'Dünyanın en saçma binası'nda yıkım süreci devam ediyor

    Zorunlu emeklilik derhal düzeltilmeli

    Mesele kademe değil, zam

    3 günün maliyeti 7-8 milyar dolar

    Türkiye’den 10 üniversite ilk 500’de

    Putin, İtalya Başbakanı ile görüştü

    Ocak ayına ilişkin ihracat rakamları yarın açıklanacak

    Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zam tepkisi

    "İsrail Filistinlilere karşı sistematik 'apartheid' uyguluyor"

    AB ve 9 ülkeden Myanmar ordusuna silah satışının durdurulması çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör propagandası ve örnek bir karar
    Genel

    Trol çetesi panikte
    Süleyman KÖSMENE

    Muhteşem Üç Aylar’a girdik
    Ahmet BATTAL

    Bakan yiyen ve yenilen
    Cevher İLHAN

    “Haysiyet cellâtlığı, itibar suikastı” ikrarı…
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Feyzullah ERGÜN

    Amerika’dan gelen düşündürücü mektup
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vasat yol arayışı
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı ya biz eğiteceğiz ya sosyal medya!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.