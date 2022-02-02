Gine Bissau'da darbe girişimi: Hükümet, durumu kontrol altına aldı

Darbe girişiminde bulunulan Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, iyi olduğunu ve hükümetin durumu kontrol altına aldığını duyurdu.

Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız Jeune Afrique dergisi de Embalo ile yaptığı telefon görüşmesini kaynak göstererek Embalo'nun silahlı çatışmada "çok sayıda ölü" olduğunu söylediğini aktardı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'da silah seslerinin duyulmasıyla başlayan süreci endişeyle izledikleri belirtildi.

ECOWAS'ın tüm darbe girişimlerini kınadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğu bildirildi.

Açıklamada, askere "kışlana dön" çağrısı da yapıldı.

BM'den "demokratik kurumlara saygı" çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Gine Bissau'da "darbe girişimi" ve yoğun çatışmalar yaşandığı haberlerinin ardından açıklama yayımladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek çatışmalara derhal son verilmesi ve ülkenin demokratik kurumlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Afrika Birliği, Gine Bissau'daki darbe girişimine karışanlara "kışlaya dönün" çağrısı

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiklerini belirterek, orduya "kışlaya dönme" çağrısı yaptı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete yönelik darbe girişiminin son bulmasını ve ordunun gecikmeksizin kışlaya dönmesini istedi.

Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve hükümet üyelerinin güvenliğinin sağlanması ve aralarında tutuklu olanların serbest bırakılması çağrısı da yaptı.