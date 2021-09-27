Girit Adası'ndaki depremde 1 kişi öldü

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Deprem nedeniyle enkaz altında kalan bir﻿﻿ kişinin öldüğü bildirildi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Merkez üssü Girit’in güneyindeki Arvis bölgesi olan deprem tüm adada hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. Enkaz altında kalan bir kişi öldü Yunan devlet ajansı AMNA’nın haberine göre, Girit’teki Arkalohori köyünde bulunan Profitis İlias kilisesinin bakım çalışmalarında görevli bir kişinin cesedi, depremde yıkılan kilisenin enkazından çıkarıldı. Enkaz altında kalan bir başka işçinin ise kurtarıldığı kaydedildi. Patsideros köyünde yıkılan evinin enkazı altında kalan bir kişinin daha kurtarıldığı bildirildi. Bölgede yıkılan başka binalar ve dokuz yaralı olduğu da aktarıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilianidis başta olmak üzere yetkililer ve kurtarma ekiplerinin bölgeye gideceği kaydedildi. AA

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