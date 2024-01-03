Göçe zorlamak insanlık suçudur

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüren İsrail’in Filistin halkını zorla yerinden etmesinin “insanlık suçu” olduğunu belirtti.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, “Zorla yerinden etme bir insanlık suçudur. İsrail, onlarca yıldır süren yasa dışı işgal sırasında fütursuzca bunu yürütüyor.” ifadelerini kullandı. Albanese, İsrail’in, bombalamalar, açlık ve hastalıklar yoluyla halkı terörize ederek söz konusu yerinden etme planını yeni bir seviyeye taşıdığını belirtti. AA

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