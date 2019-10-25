Göçmen kamplarının kapasiteleri doldu

Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Bihac, Cazin, Velika Kladusa gibi sınır şehirlerine gelen farklı ülkelerden binlerce göçmen, ormanlık ve dağlık bölgelerden, yasa dışı yollarla Hırvatistan’a girmeye ve nihai hedefleri olan Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Göçmenlerin büyük çoğunluğu ya sınırı geçemeden ya da geçtikten hemen sonra yakalanıyor. Bu insanların büyük çoğunluğunun belgelerinin olmaması ise büyük sorun teşkil ediyor. Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Una-Sana Kantonu’nda bulunan dört göçmen kampının da kapasitelerinin dolu olduğu bildirildi. Kamp kapasitelerinin dolduğunu aktaran Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) Vladimir Mitkovski, karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek’in bir an önce bu duruma çözüm bulması çağrısında bulundu. Öte yandan, bölgedeki kamplarda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle temel insani ihtiyaçların karşılanamaması ve hijyenik bir ortam oluşturulamaması da bulaşıcı hastalıkların artmasına neden oluyor. Bosna Hersek’i bir geçiş ülkesi olarak gören göçmenler, özellikle Hırvatistan sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşırken, halen bölgede 5 binin üzerinde göçmen olduğu tahmin ediliyor. AA

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