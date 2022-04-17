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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Göçmen teknesi battı: En az 35 ölü

17 Nisan 2022, Pazar 12:00
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında göçmenleri taşıyan ahşap bir teknenin Cuma günü batması sonucu en az 35 göçmenin öldüğünü açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre Uluslararası Göç Örgütü, teknedeki 29 kişinin kayıp olduğunu ve muhtemelen onların da ölmüş olduğunu bildirdi. Örgütten yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki liman kenti Sabrata yakınlarında teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden altı kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Uluslararası Göç Örgütü, sadece bu hafta Libya açıklarında en az 53 göçmenin kayıp veya ölü olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

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