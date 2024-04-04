Göçmenlere “hayvan” dedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık yarışı çerçevesinde ziyaret ettiği Michigan eyaletinde, ülkeye yasa dışı yollardan girerek cinayet gibi suçlara karışan düzensiz göçmenler için “Onlar insan değil, onlar hayvan” ifadesini kullandı.

Ülkenin güney sınırındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda ABD Başkanı Joe Biden’ı eleştiren Trump, “5 Kasım’daki seçimi kazanamazsak ülkemizin yok olacağını düşünüyorum” diye konuştu. AA

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