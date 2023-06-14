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Göçmenleri taşıyan tekne Yunanistan açıklarında alabora oldu: 78 kişi öldü

14 Haziran 2023, Çarşamba 20:48
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 78 kişi öldü.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda Navarin açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda 78 kişi öldü, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, Kalamata Limanı'na götürüldü.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, 6 sahil güvenlik gemisi, bir donanma fırkateyni, bir askeri nakliye gemisi ve bir hava kuvvetleri helikopterinin yanı sıra çok sayıda özel tekne katılıyor.

Kurtarılan göçmenlerden dördü hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini açıkladı.

Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, bottakilerin çoğunun 20'li yaşlarda erkek olduğunu aktararak, düzensiz göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'ya Kalamata'da tepki

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da kurtarılan göçmenlere destek olmak için gittiği Kalamata Limanı'nda bir grup göstericinin tepkisiyle karşılaştı.

Sakelaropulu'nun bir yandan Türkiye ile Yunanistan sınırına kurulan çelik çitin uzatılmasına destek vermesi, diğer yandan da kurtarılan göçmenlere destek olmak için Kalamata'ya gelmesinin "saçma ve tutarsız" olduğunu savunan göstericiler ile Sakelaropulu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Eski Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabı üzerinden, "Mora'nın güneybatısında, Akdeniz'in uluslararası sularında bugün meydana gelen trajik olay hepimizi şoke etti. Bu kadar masum can kaybı beni üzüyor. Ve şimdiden, Yeni Demokrasinin tüm gücü geçici hükümetin emrinde" paylaşımında bulundu.

Önceliğin hayat kurtarmak olduğu belirten Miçotakis, göç meselesinin Avrupa politikası gerektiren bir sorun olmaya devam ettiğini vurguladı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras da olayla ilgili sosyal medya hesabından, "Şu an, insanlık ön planda olmalı ve kurtulanların yanında olmamız gerekiyor." mesajını paylaştı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya konuşan Kalamata Belediye Başkanı Thanasis Vasilopulos, Kalamata Limanı'na açık hava hastanesi kurulduğunu belirterek, göçmenlerin tedavilerinin burada yapıldığını kaydetti.

Bölgedeki hastanelerin de alarm durumuna geçtiğini vurgulayan Vasilopulos, başkent Atina'dan bölgeye çok sayıda ambulans getirildiğini söyledi.

Kalamata Limanı'nın eski depolarında göçmenler için geçici barınma alanı oluşturulduğunu belirten Vasilopulos, "Göçmenlere yiyecek hazırlanması ve dağıtılması için özel alanlar belirlendi. Su temin ediliyor, tuvaletler, duşlar ve çadırlar kuruldu." dedi.

Göçmenler Malakasa Kampı'na götürülecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığınca yapılan açıklamada, bakanlık yetkililerinin de Kalamata Limanı'na gittikleri belirtildi.

Açıklamada, limandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından göçmenlerin Atina yakınlarındaki Malakasa Kampı'na götürülecekleri kaydedildi.

Öte yandan, Girit Adası açıklarında da bu sabah 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre bu yıl içinde İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs'a yaklaşık 72 bin mülteci ve göçmen geldi ve bunların çoğu İtalya'da karaya çıktı.

AA

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