Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesine ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin sayısının çok yüksek olduğunu bildirdi.

Scholz, medya kurumu Redaktions Netzwerk Deutschland’a (RND) verdiği röportajda, Almanya’ya ulaşan düzensiz göçmenlerin yüzde 70’inden fazlasının başka bir AB ülkesi üzerinden gelmesine rağmen önceden bu ülkelerde kayıt altına alınmadığına işaret ederek, bunun böyle devam edemeyeceğini söyledi.

Başbakan Scholz, “Almanya’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin sayısı çok yüksek. Bu nedenle uzun süredir Avrupa’nın dış sınırlarının korunmasını destekliyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca Avusturya ile ek sınır güvenliği önlemlerini sürdüreceklerini anlatan Scholz, İsviçre ve Çekya ile ortak sınır kontrolleri yapılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Scholz, iltica başvurusu reddedilen kişilerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, “Bunu sağlamamız lazım” dedi.