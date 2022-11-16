Google’a, 392 milyon dolar ceza

Google, şirketin ABD’de kullanıcıların konumlarını nasıl takip ettiğine ilişkin bir soruşturmayla bağlantılı olarak 40 eyaletle 391,5 milyon dolarlık bir uzlaşmayı kabul etti.

Michigan Başsavcılığı, dünyanın en çok kullanılan internet arama motoru Google’ın, kullanıcıların konumlarını yasa dışı olarak izlediği yönündeki suçlamalar üzerine açılan soruşturma kapsamında ABD genelinde 40 eyalete 391,5 milyon dolar ödeyeceğini bildirdi.

Oregon ve Nebraska tarafından yürütülen soruşturma ve akabinde sağlanan uzlaşma, son aylarda şirketin kullanıcı izleme uygulamalarını hedef alan eyalet başsavcılarının teknoloji devi için artan yasal baskılarının sonucu.

Bu arada Iowa Başsavcılığı, ödemeye ek olarak, Google’ın konum takibinin ne zaman gerçekleştiği konusunda tüketicilere karşı daha şeffaf olması ve kullanıcılara özel bir web sayfasında konum takibi verileri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi gerektiğini bildirdi.

“Tüketiciler, cihazlarında konum verilerini paylaşmama kararı aldığında, bir şirketin artık her hareketlerini takip etmeyeceğine güvenebilmeli.” diyen Iowa Başsavcısı Tom Miller, “Bu anlaşma, şirketlerin müşterileri nasıl takip ettiği konusunda şeffaf olmaları ve eyalet ve federal gizlilik yasalarına uymaları gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Başsavcılar uzlaşmayı, tüketiciler için tarihi bir kazanım ve ABD tarihinde gizlilikle ilgili en fazla eyaletin müdahil olduğu bir anlaşma olarak nitelendirdi.

(euronews)